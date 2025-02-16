¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¤¢¤¤¤ê¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¤Ç¸«¤»¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿?¿ÍºÊ2¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¥²¥¹¥È¤ËÂç¹¥¤­¤Ê¤Õ¤¿ÁÈ¤¬¤­¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿³Ú¤·¤¤¥í¥±¤Ç¤·¤¿¤ó¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢13Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé(·§ËÜ»Ô½Ð¿È)¤ä¥²¥¹¥È¤Î¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¿®»Ò(ÂçÊ¬»Ô½Ð¿È)¤é¤È¤Î9¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¿ÍºÊ¤Î¤ª¿¬¸«¤Æ¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¿®»Ò¤È¤ª¿¬¤òÆÍ¤­½Ð¤¹2