ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾­´ý¤Î²¦¾­Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè£´¶É¡££±£¶Æü¸á¸å£¶»þÈ¾¤´¤í·èÃå¤¬¤Ä¤­¡¢±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£³Ï¢¾¡¤Ç¡¢ËÉ±Ò¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬½é¹õÀ±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç²¦¾­Àï¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢Æ£°æ¼·´§¤Î£³¾¡£±ÇÔ¡£¼¡Àï¤Ï£³·î£¸Æü¤È£¹Æü¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©¿¼Ã«»Ô¤Îµì½ÂÂôÅ¡¡ÖÃæ¤Î²È¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£