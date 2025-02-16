The Hacker News¤Ï2·î13Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¡ÖNorth Korean APT43 Uses PowerShell and Dropbox in Targeted South Korea Cyberattacks¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¹ñ²È»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ýÂ³ÅªÉ¸Åª·¿¹¶·â(APT: Advanced Persistent Threat)¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖAPT43(ÊÌÌ¾: Kimsuky¡¢Black Banshee)¡×¤¬´Ú¹ñ¤Î´ë¶È¡¢À¯ÉÜ¡¢°Å¹æÄÌ²ßÉôÌç¤òÉ¸Åª¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤ÏSecuronix¤Î¶¼°ÒÄ´ºº¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤êÈ¯¸«¤µ