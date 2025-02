The Hacker Newsは2月13日(現地時間)、「North Korean APT43 Uses PowerShell and Dropbox in Targeted South Korea Cyberattacks」において、北朝鮮の国家支援を受けているとみられる持続的標的型攻撃(APT: Advanced Persistent Threat)グループの「APT43(別名: Kimsuky、Black Banshee)」が韓国の企業、政府、暗号通貨部門を標的にサイバー攻撃キャンペーンを実施していると報じた。これはSecuronixの脅威調査チームにより発見さ