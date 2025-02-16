½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¤è¤ëÏ¯ÆÉ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤Ï¤Ê¤·¥ïー¥ë¥É¡×¤¬16ÆüÂçÊ¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖOBS¤ª¤Ï¤Ê¤·¥ïー¥ë¥É¡×¤Ï1990Ç¯¤ÎÃÝÅÄÉ÷¿å³²¤ÇÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³¨ËÜ¤òÂ£¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£OBS¤Î½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー6¿Í¤¬ÂçÊ¬»Ô½Ð¿È¤Îºî²È¡¢Àô¾®½Õ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨ËÜ¤Ê¤É4ºîÉÊ¤òÏ¯ÆÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÂçÊ¬»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥´¥¹¥Ú¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì²ñ¾ì¤òÀ¹