¡ÖLJS¥ì¥Ç¥£¥¹¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º¡×½éÀï¤Îº´²ì¥é¥¦¥ó¥É¡Ê3·î8Æü¡Ë¤ËÀè¶î¤±¡¢16Æü¤ËÂÓ¹­¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ÏLJS¤Ë½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë8¿Í¤Î½÷À­µ³¼ê¤È¡¢¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ¤Îº£°æÀé¿Ò¤ÈÃÝ¥±¸¶çýÆá¤â»²²Ã¤·¤Æ¡¢ÇòÇ®¤·¤¿Áè¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÄ¹Âô¹¬ÂÀ¤È¤È¤â¤Ë¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤ÇÄ©¤ó¤Àº´¡¹ÌÚÀ¤Îï¡Ê22¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬1Ãå¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªÉáÃÊ¤ÏÇÏ¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸å¤í¤«¤éÇÏ¤ò¸«¤ë¸÷·Ê¤Ï¿·