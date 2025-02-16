2·î16Æü¡¢ÉÙ»³»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 SEASON¡×B2Âè22ÀáÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìÃÏ¶è3°Ì¤ÎÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¤¬À¾ÃÏ¶è2°Ì¤Î¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤Ç¤Ï14ÅÀ¤â¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ä¤ê1ÉÃ¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆµÕÅ¾Á°¤òµÊ¤·¤¿¥Ûー¥à¤ÎÉÙ»³¡£Âè2Àï¤ÏÂè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬13ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©&#125