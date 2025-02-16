Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¡ÖBEER¡õBOOKÇ­¿¹¡×¡Ö¤¢¤ª¤¾¤é¸Å½ñÅ¹¡×¸ÄÀ­ÇÉ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÆÉ½ñ¤Ï¤¤¤«¤¬¡½¡£ºåµÞÊõÄÍÀþ±À¿ýµÖ²Ö²°Éß±Ø¶á¤¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖBEER¡õBOOKÇ­¿¹¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ªÁ¦¤á¤Î¸Å½ñ¤È¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤¬Çä¤êÊª¡£¸á¸å2»þ¤«¤é±Ä¶È¤·¡ÖÆü¤¬¹â¤¤¤¦¤Á¤«¤éË­¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Çò¤ÈÃã¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÆâÁõ¤¬¥·¥Ã¥¯¤ÊÅ¹Æâ¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç·×16ÀÊ¡£¡Ö