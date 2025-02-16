16Æü¸áÁ°11»þ30Ê¬¤´¤í¡¢Çò»³»ÔÆâ¤ÇÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò»³»ÔÊ¡Î±Æî1ÃúÌÜ¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£16ÆüÀµ¸áÁ°¡¢¡Ö·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¶á¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¡¢¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ê¤É¿ôÅï¤ò¾Æ¤­¡¢¤ª¤è¤½3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¢£ÉÕ¶á¤Î