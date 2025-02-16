¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Î¤È¤¢¤ëÌ±²È¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥ï¥ó¥³¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥·¥Ë¥¢¤Î4É¤¤È»Ò¸¤1É¤¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥×¡¼¥É¥ë·Ï¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤Ï¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤â¤¦»ô¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤Î5É¤¤ò»ô°éÊü´þ¡£ÃÏ¸µ¤ÎÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ë°ú¤­¼è¤ê¤ÎÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤â¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¥­¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤ó¤È¤«¥¨¥µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡×¤È¤½¤ÎÃÄÂÎ¤¬º©°Õ¤ÎÅìµþ¡¦Â­Î©¤ÎÊÝ¸î¸¤Ç­¥«¥Õ¥§PETS¤ËÁêÃÌ¡£PETS¤Î