16Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè1Àá¤Î6»î¹ç¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ2¤ò18°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¹ß³ÊÁÈ¤ÎÆÊÌÚSC¤Ï¡¢JFL¤«¤é»²Æþ¤Î¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤È¥Û¡¼¥à¤Ç³«ËëÀï¡£½øÈ×¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿ÆÊÌÚSC¤Ï21Ê¬¤ËÀèÀ©¡£±¦¥¯¥í¥¹¤«¤é¸Þ½½ÍòÂÀÍÛ¤¬¥Ë¥¢¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢±¦Â­¤ÇÎ®¤·¹þ¤à¡£¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¸åÈ¾¤Î¹âÃÎ¤Ï¡¢¹âÌîÍµ°Ý¤ÎÄ¾ÀÜFK¤¬ÏÈ¤òÂª¤¨¤ë¤¬¡¢ÆÊÌÚSC¤ÎGK ÀîÅÄ½¤Ê¿¤¬¥»¡¼¥Ö¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ1-0¤Ç½ªÎ»¤·¡¢ÆÊÌÚSC¤¬ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤¿¡£J2¤ò19°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿