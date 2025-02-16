ºå¿À´ÆÆÄ»þÂå¤Î1985Ç¯¤ËµåÃÄ½é¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿µÈÅÄµÁÃË¤µ¤ó¤¬2·î3Æü¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¡£µýÇ¯91¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï²ÚÎï¤«¤Ä·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤Ç¡Èº£µí¼ã´Ý¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ê¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï3´ü8Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æºå¿À¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ò¤È¶Ú¤ËÀ¸¤­¤¿µÈÅÄ¤µ¤ó¤Îµ­²±¤Ë»Ä¤ëºÓÇÛ¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡Úµ×ÊÝÅÄÎ¶Íº/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¿¿Í¤ï¤«¤ë¡©¥×¥íÌîµå´ÆÆÄÊÌ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡²ó¿ôBEST10¥é¥ó¥­¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¥¨