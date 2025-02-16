¡Ö·ò¹¯Åª¤ÊÈþ¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼Ï©Àþ¤ËÅ¾¸þ¡©¡×¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼·ó½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼ÆÍÁ³¤Î¥­¥ã¥éÊÑ¹¹¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¡È±£¤¹¤È¤³¤í¤Ï±£¤¹¤¬ËØ¤ÉÍç¡É¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö°ìÈÖ¥»¥¯¥·¡¼¤ÊWWE¥¹¥¿¡¼¤À¡×¤È¤É¤è¤á¤­¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥®¥ã¥Ã¥×Á´³«¤Î¡È¥à¥­¥à¥­¶ÚÆù¡ß¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¡É»ÑWWE¤ÎÂè3¥Ö¥é¥ó¥ÉNXT¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥½¥ë¡¦¥ë¥«¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£·ò¹¯Åª¤Ê¡ÈÍÛ¥­¥ã¥é¡É¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥»¥¯¥·¡¼Ï©Àþ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£