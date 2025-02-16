2·î17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö16Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡ÖNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2025¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTNT¡Ù¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÎ©¤ÁÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¸½ÃÏ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡Ê¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¡Ë¤ÏÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖNBA¤Ç¸µ