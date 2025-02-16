[2.16 J1Âè1Àá Ä®ÅÄ 1-2 ¹­Åç G¥¹¥¿]J1¥ê¡¼¥°¤Ï16Æü¡¢³«ËëÀá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢ºòµ¨3°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÈÆ±2°Ì¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°È¾26Ê¬¤ËÄ®ÅÄ¤¬MFÁêÇÏÍ¦µª¤ÎÆÈÁö¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¹­Åç¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¤«¤éÌÔ¹¶¤ò³«»Ï¡£¸åÈ¾14Ê¬¡¢MF¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Æ±32Ê¬¤ËÌÀ¼£Âç½Ð¿È¥ë¡¼¥­¡¼FWÃæÂ¼ÁðÂÀ¤¬J1¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï½é¥´¡¼¥ë¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¡¢³«ËëÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¶¦¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤