¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥ä¥¯¥¶¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¿Í½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤â¡Ä¡£¤Ê¤¼¥ä¥¯¥¶¤Ï·ù¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©»³¸ýÁÈ·ÏÁÈÄ¹¤«¤é¹¹À¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸½ºß¤ÏË½ÎÏÃÄ°÷¤Î¹¹À¸»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤¹¤ëNPOË¡¿Í¸Þ¿ÎÐò¡Ê¤´¤¸¤ó¤«¤¤¡ËÂåÉ½¡¦ÃÝ³À¸ç»á¤Î¿·´©¡Ø¶ËÆ»¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÏÃ¡Ö»³¸ýÁÈ»ÍÂåÌÜ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡×¤ÎÈ¾À¸µ­¡Ù¡ÊÀ¶ÃÌ¼ÒPublico¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë¡ÔÆÃÊÌ¥°¥é¥Ó¥¢¡Õ¡È¥¤¥ì¥º¥ß´Ý½Ð¤·¤Î¿åÃå»Ñ¡É¤â¡Ä»÷¤Æ¤¤