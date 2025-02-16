Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ£ËÜÈþµ®¡£¼«Âð¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ò¸«¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Î¼¡½÷¤Î¸ýÊÊ¤¬¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ë¡Ø¤ª¡Á¿´¤ÎÍ§¤è¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤¢¤Ã¡¢Ì¼¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤Æ¤ë¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Îë¼¯±û»Î¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¿å¤¬¥Ö¥ï¡Á¥Ã¤È½Ð¤Æ¤­¤Æ¡Ä¡× °ËÃ£¤ß¤­¤ª¤Ï¡¢ºÇ¶á·Ð¸³¤·¤¿Âç¥Ô¥ó¥Á¤Ê½Ð