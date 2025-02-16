¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö¡ØÆ¨¤²¿å¡Ù¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¶Ê¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤âÄà¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÇµÌÚºä46¡¦Í¿ÅÄÍ´´õ¡Ë ÇµÌÚºä46¡¦Í¿ÅÄÍ´´õ¤Î3rd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥èー¥À¡Ù¤¬¡¢2·î22¡¦23Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥àÊ¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂ´¶È¥³¥ó¥µー¥È²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·B3¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¥µ¥¤¥ó¤ò¥×