½éÂÐ³°»î¹ç¤ÎÀ¾Àî¤Ï6²ó¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1»àµå¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬16Æü¡¢²­Æì¡¦ÀÐ³ÀÅç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑ¡¦³ÚÅ·¥â¥ó¥­¡¼¥º¤È¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¸òÎ®Àï Power Series 2025 inÀÐ³ÀÅç¡×¤ÇÂÐ³°»î¹ç½é°ÂÂÇ¡õ½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤¤¤¤ÂÇ·â¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òµá¤á¤¿¡£¡Ö3ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿À¾Àî¤Ï¡¢1¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤³¤½ËÞÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6²óÌµ