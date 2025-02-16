¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè1ÀáÄ®ÅÄ1¡½2¹­Åç¡Ê2025Ç¯2·î16ÆüÄ®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï³«ËëÀá¤Ç¹­ÅçÀï¤Ë1¡½2¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨¡¢FWÁêÇÏÍ¦µª¡Ê27¡Ë¤¬Á°È¾26Ê¬¤ËÀèÀ©ÃÆ¤òµó¤²¤ë¤â¡¢¸åÈ¾14¡¢32Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆJ1³«ËëÀï½é¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾20Ê¬¤ËDF²¬Â¼¡¢¸åÈ¾6Ê¬¤ËDFµÆÃÓ¤¬Éé½ý¸òÂå¡£¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö·è¤·¤Æ°­¤¤Æþ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè