ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2Âè1ÀáºÇ½ªÆü¡Ê16Æü¡¦¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Î¤»³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡á3»î¹ç¡Ë11µ¨¤Ö¤ê¤ËJ2¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÉÙ»³¤¬°¦É²¤Ë1¡½0¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£½©ÅÄ¤ÏJ2½éÄ©Àï¤Îº£¼£¤ò1¡½0¤Ç²¼¤·¡¢ÂçÊ¬¤Ï2¡½0¤Ç»¥ËÚ¤òÇË¤Ã¤¿¡£