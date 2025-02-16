2024Ç¯Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õÉÕ¤¬¡¢2·î17Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤Ï¡¢º£¤«¤é½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¼«±Ä¶È¤Î¿Í¤¬Á°Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«±Ä¶È¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤òË´¤¯¤·ºâ»º¤òÁêÂ³¤·¤¿A¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤«¤é¡¢ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¾®¸¶²ñ·×¤Î¾®¸¶¿ò»ËÀÇÍý»Î¤ËÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÌ¡²è¡ÛÏ·µà²½¤·¤¿¼Â²È¡Ö¼è¤ê²õ¤·¤Æ¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¾×·â¥È¥é¥Ö¥ë¡Ä½¸ÍîÁí½Ð¤ÇÊª¿§¡¢