ÀÐÀî¸©Î©Âç¤Î¥Á¡¼¥à¤¬³«È¯¤·¤¿¥á¥¿¥óÈ¯¹Ú¥¿¥ó¥¯¡ÊÇÏ¾ìÊÝÆÁ½Ú¶µ¼øÄó¶¡¡ËÁð¤ò¾Ã²½¤¹¤ëµí¤Î°ß¤ÎÈùÀ¸Êª¤òÇÝÍÜ¤·¡¢»¨Áð¤äÌîºÚ¤¯¤º¤òÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Æ¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢È¯ÅÅ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÀÐÀî¸©Î©Âç¤Î¥Á¡¼¥à¤¬³«È¯¤·¡¢ËÉºÒÍÑÀßÈ÷¤È¤·¤ÆÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÇÏ¾ìÊÝÆÁ½Ú¶µ¼ø¡Ê´Ä¶­ÈùÀ¸Êª³Ø¡Ë¤ÏÅìËÌÂç¤Î¸¦µæ°÷¤À¤Ã¤¿2011Ç¯¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¡£ÈòÆñÀ¸³è¤Ç¡Ö»¨Áð¤äÍî¤ÁÍÕ¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¹Í¤¨¡¢¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¿¢Êª¤ÎºÙ