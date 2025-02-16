16Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ÎÂè1Àá¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢vs¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤¬Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¹­Åç¤¬1-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1Í¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿3°ÌÄ®ÅÄ¤È2°Ì¹­Åç¤¬³«ËëÀï¤«¤é·ãÆÍ¡£J1¾º³Ê2Ç¯ÌÜ¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï¡¢¿·²ÃÆþ¤ÎÀ¾Â¼Âó¿¿¡¢Á°´²Ç·¡¢µÆÃÓÎ®ÈÁ¡¢²¬Â¼ÂçÈ¬¤¬ÁáÂ®¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤·¡¢1¥È¥Ã¥×¤Ë¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¡¢2¥·¥ã¥É¡¼¤ËÁêÇÏÍ¦µª¤ÈÀ¾Â¼¤Î[3-4-2-1]¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ºò¥·¡¼¥º¥óÄ®ÅÄ¤Ë2Àï2¾¡¤Î¹­Åç¤Ï¡¢FUJIFILM SUPER CUP¤äAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô