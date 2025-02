◇<御上先生>「ONE OK ROCK」Taka×飯田和孝プロデューサースペシャル対談(後編)俳優の松坂桃李(36)主演のTBS系日曜劇場「御上先生」(日曜後9・00)が大反響だ。「官僚×教師」が主人公の全く新しい学園ドラマで、ストーリーの魅力もさることながら、第1話でサプライズ発表されたONE OK ROCKの主題歌「Puppets Can’t Control You」も大きな話題を集めた。作品を手掛ける飯田和孝プロデューサーと「ONE OK ROCK」Takaが