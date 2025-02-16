Jaspreet Singh[£±£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï£±£´Æü¡¢±ÑÈ¾Æ³ÂÎÀß·×Âç¼ê¥¢¡¼¥à¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÊÝÍ­³ô¤òºòÇ¯Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¤ËÌó£´£´¡ó¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤òµ¬À©Åö¶É¤Ø¤ÎÊó¹ð½ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥µ¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¡¢²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ï¥¦¥ó¥É£Á£É¤Î³ô¼°¤òÁ´¤ÆÇäµÑ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¢Ê¸±óÃÎ¹Ô¡Ê¥¦¥£¡¼¥é¥¤¥É¡Ë¤Î³ô