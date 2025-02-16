¤ªÉô²°¤ÎÃæ¤Ë¥¿¥ª¥ë¤òÉß¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬»ÅÍÍ¡×¤Ëµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¥Ù¥Ã¥É¤òºî¤êÄ¾¤¹¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥í¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤½¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î±Æ¤Ë¥¨¥µ¤ò»Ä¤·¤Æ¿Í¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥³¥½¥³¥½¿©¤Ù¤ë¤«¤ï¤¤¤¤ÁÇ¿¶¤ê¤â¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬²á¤´¤·¤¿Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¸½¾ì¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤ë2É¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ïº£¤ÎÀ¸³è¤ò¤ª¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÎô°­¤Ê´Ä¶­¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£8