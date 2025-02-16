[2.16 J3Âè1Àá](ÇòÇÈ¥¹¥¿)¢¨15:00³«»Ï¼ç¿³:¾åÅÄÎ´À¸<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC]ÀèÈ¯GK 16 »³Æâ¹¯ÂÀDF 4 ¹­À¥·òÂÀDF 26 ÀîÅç¸ù¾©DF 28 ¥Ø¥Ê¥óDF 44 ÀÄÌÚµÁ¹§MF 6 ÅÏîµ±ÑÍ´MF 11 Ê¡ÅÄË¾µ×ÅÍMF 27 »³¸ýÂî¸ÊMF 73 ÅÄÃæÌ­ÌéFW 9 ¥¢¥ó¥¸¥§¥í¥Ã¥Æ¥£FW 18 ²ÏÂ¼·Ä¿Í¹µ¤¨GK 1 Æ£Åè±É²ðDF 23 ¾®ÅçÑÛ»ÎÏºDF 29 ²¬ºê¿µMF 7 ÀéÉÛ°ìµ±MF 8 Æ£Â¼·ÄÂÀFW 10 ÉðÀ±ÌïFW 13 ¶áÆ£·Ä°ìFW 36 ÊÆß·Îá°áFW 92 ¥ó¥É¥«¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥¹´ÆÆÄÁêÇÏÄ¾¼ù