¥¢¥·¥Ú¥ó¥µ¡¼¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç½é¤á¤Æ¥­¥ã¥Ó¥¢¤ÎÀ¸»º¤ò¼ê³Ý¤±¤¿/Rova Caviar Madagascar¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥Ç¥ë¥Õ¥£¡¼¥Ì¡¦¥À¥Ö¥¸»á¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«½é¤Î¥­¥ã¥Ó¥¢À½Â¤²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë·×²è¤ò½é¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¤È¤­¡¢¹âµé¿©ÉÊ¶È³¦¤Î¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²ûµ¿Åª¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¿Í¤â¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æ±»á¤¬¡Ö¥¢¥·¥Ú¥ó¥µ¡¼¡×¤òÁÏ¶È¤·¡¢¥­¥ã¥Ó¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥í¥Ð¡×¤È¡Ö¥«¥¹¥Î¥À¡¼¥ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤«¤é£±£µÇ¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢Æ±¼Ò¤Î¥­¥ã¥Ó¥¢¤ÏÀ¤³¦Í­¿ô¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ