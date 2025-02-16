¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/16¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÁêÊý¤Î¾¾Èø½Ù¤È¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ç¥³¥×¥é¡ÖÀ¹¤ì¤Æ¤ë¡×¥×¥ê¥¯¥é¸ø³«¢¡¥Á¥ç¥³¥×¥é¡¢¥×¥ê¥¯¥é2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¥Í¥¿¥é¥¤¥Ö¡Ö¡ÈT¡Éreasure¡×³«ºÅ·èÄê¤ÎÊó¹ð¤È¤È¤â¤Ë2¿Í¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥×¥ê¥¯¥é¤ò¸ø³«¤·¤¿Ä¹ÅÄ¡£Ì©Ãå¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä²Ä°¦¤é¤·¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê