¥µ¥Ã¥«¡¼¸µ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢11Ç¯¤ÎWÇÕÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ß·Êæ´õ¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÎÃçÎÉ¤·½÷Í¥¤È²ñ¿©¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖÀèÆü¡¢¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¤Á¤ã¤ó¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¼Â¤Ï¤·¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤È»ä¤ÎÃÏ¸µ¤â·ë¹½¶á¤¯¤Æ¤½¤·¤ÆÆ±¤¤Ç¯¤ÇÇ¯»Ò¤Î·»»Ð¤¬¤¤¤Æ¤Ê¤É¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡Ê°ìÊýÄÌ¹Ô¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¾Ð