ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ë¤¢¤ëJA¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÃË¤Î»Ò¤ÎÉã¿Æ¤¬ÌµÍý¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÃó¼Ö¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¼Ö¡Ê¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤â¡Ë15ÆüÃë²á¤®¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎJA¤¯¤Þ¤¬¤ä¤Î¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¥»¥ó¥¿¡¼ÂçÎ¤Å¹¡×¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤È¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÃó¼Ö¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¤Ë30Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃËÀ­1Ì¾¤È¾®³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤ÎÃË¤Î»Ò2Ì¾¤¬¤¤¤Æ¡¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡×¤ÈÅ¹¤Î40Âå¤ÎÃËÀ­½¾¶È°÷¤¬119ÈÖ