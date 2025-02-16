Jonathan LandayTom BalmforthDan Peleschuk[¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó £±£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï£±£µÆü¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¹ÛÊª»ñ¸»¶¨Äê°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Îµá¤á¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾ò¹à¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¹ñ±×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£´Ø·¸¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î½ÅÍ×¹ÛÊª»ñ¸»¤Î£µ£°¡ó¤Î½êÍ­¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¡£¶¨Äê°Æ¤Ï¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤¬£±£²Æü¤Ë¥­¡¼¥¦¡Ê¥­¥¨¥Õ¡Ë¤òË¬Ìä