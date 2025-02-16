¸µNGT48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²®ÌîÍ³²Â¤µ¤ó¤¬2025Ç¯2·î16Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×²®Ìî¤µ¤ó¤Ï14Ç¯9·î¡Ö¥Ð¥¤¥ÈAKB48¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥Ð¥¤¥ÈAKB¤È¤·¤ÆÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Î¸ø±é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÂè2²óAKB48¥°¥ë¡¼¥× ¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡×¤ÇNGT48¤«¤é2½äÌÜ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£16Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àNIII¤ÎÉû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â³èÆ°