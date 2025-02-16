ÂçµÜ¥é¥¯¡¼¥ó¤è¤·¤â¤È·à¾ì¤Ï¡¢17Æü¤Ë½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê30¡Ë¤ÎµÙ±é¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁêÊý¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê31¡Ë¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê½Ð±é¤¹¤ë¡£16Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Ï¡¢17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçµÜ¥Í¥¿¤È¥È¡¼¥¯¡ØÊÐ°¦¥È¡¼¥¯¡Áµ´¤Î¤è¤¦¤Ë¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤ÎÏÃ¡Á¡Ù¡×¡Ö¤¯¤Þ¤¶¤ë¡Ä¡ÁÉ¦¤È¤â¤ß¤¢¤²·Ò¤¬¤ê¤·¡¦¤¯¤Þ¤¶¤ë¤òËÜµ¤¤Ë¤µ¤»¤í¡Á¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¡ØÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¹âÈæÎÉ¤¯¤ë