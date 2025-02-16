¾¾ºäÅíÍû¼ç±é¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤è¤ê¡¢¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ëONE OK ROCK¤ÎTaka¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÈÓÅÄÏÂ¹§¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¡È¥¯¥é¥¹T¡É¤ÇÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¼¬ÅÄºÌ¼î¡õ¾åºä¼ùÎ¤¤éÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ø¤Î·ãÎå¥³¥á¥ó¥È¤â TVer¤Ç¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤ò¤ß¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¶µ°é¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¨¥êー¥ÈÊ¸²Ê¾Ê´±Î½¤¬¹â¹»¶µ»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢ÎáÏÂ¤Î18ºÐ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¶µ°é¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë¸¢ÎÏÁè¤¤¤ä»×