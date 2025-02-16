¹áÀî¸©Î©¥¢¥êー¥Ê¡Ö¤¢¤Ê¤Ö¤­¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¡×¤¬2·î24Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¸©Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÆâÍ÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍ÷²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¹áÀî¸©Ì±¤È¼þÊÕ½»¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤ÆÌó960¿Í¤Ç¤¹¡£ 8ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆºÇÂç¤Ç1Ëü¿Í¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤­¤ë¥á¥¤¥ó¥¢¥êー¥Ê¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿½Ä4¡¥5¥áー¥È¥ë¡¢²£8¥áー¥È¥ë¤ÎÂç·¿£Ì£Å£Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â½é¤á¤Æ¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¹¡£(ÆâÍ÷¤·¤¿¿Í)