2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°Âè1Àá¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿·¤¿¤ËÄ¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿ÀîºêF¡£ÀèÆü¤ÎACLE¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤Î±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥º¤Ë4¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢ÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤Î³«ËëÀï¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à´üÂÔ¤Î»³ÅÄ¿·¤äÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¤¬ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£»î¹ç½øÈ×¤Ë¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï12Ê¬¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬Éé½ý¸òÂå¤¹¤ë¤Ê¤É·ã¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°È¾¤Ï¡¢