¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/16¡ÛFANTASTICS¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤Ê¢¶Ú¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛFANTASTICSÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÆùÂÎÈþÈäÏª¤Î¾åÍç»Ñ¢¡È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢¾åÍç¤Çí÷¤·¤¤ÆùÂÎÈþÈäÏªÈ¬ÌÚ¤Ï¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤é¤·¤¤³§¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¡×¤È¤·¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£6¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤äÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¶ÚÆù¤¹¤´¤¤