¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/02/16¡Û¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë¹ñÆâ2,000Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥Æ¥£¥Ð¡¼¥Ê ¥¹¥È¥¢ ¶äºÂ¥Þ¥í¥Ë¥¨ÄÌ¤ê¡×¤ò¡¢2025Ç¯2·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥Ð¡ßÌ¸Åç¼òÂ¤¡¢½é¤Î¥³¥é¥Ü»ÜÀß¤òµÜºê¸©¤Ë³«Å¹¢¡¥¹¥¿¥Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÁÏ¶ÈÃÏ¡¦¶äºÂ¤Ë2,000¹æÅ¹1996Ç¯¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÏËÌÊÆ°Ê³°¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¿Ê½ÐÀè¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ËÆüËÜ1¹æÅ¹¤ò³«¶È¡£°ÊÍè¡¢1Å¹