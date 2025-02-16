¥«¥Ê¥ÀÀï¤ÎÂè2¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢´î¤ÖÊÆ¹ñ¤Î¥é¡¼¥­¥ó¡Ê±¦¡Ë¡á¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡ËËÌÊÆ¥×¥í¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼NHL¤Î4¥«¹ñÂÐ¹³¤Ï15Æü¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥«¥Ê¥À¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ6¤È¤·¡¢1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ20Æü¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ë¥é¡¼¥­¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥¦¥¤¥ó¥°¥º¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤ÏÆ±2¤Î¤Þ¤Þ¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ò±äÄ¹¤ÎËö¤Ë4