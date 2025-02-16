YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤Í¤³¤Ñ¤ó¤ÁParaguay¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2É¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó»ÒÇ­¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó»ÒÇ­¤Î¤ªÊ¢¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥³¥ê¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤ªÊ¢¥Ý¥ó¥Ý¥³¥ê¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï100Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤ÎÇË²õÎÏ¤¬¥¹¥´¤¤¡×¡ÖÄÞ¤Ç¤Ò¤Ã¤«¤¤¤¿¤éÇËÎö¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿2É¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó»ÒÇ­ À¸¸å1½µ´Ö¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¥È¥ï¤¯¤ó¤È¥Æ¥é¤¯¤ó º£