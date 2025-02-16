¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤­¤ª¤ÈÉÙß·¤¿¤±¤·¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÎë¼¯±û»Î¡¢Æ£ËÜÈþµ®¡¢»ûËÜ¹¬Âå´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¼ýÏ¿¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤·´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º45¼þÇ¯µ­Ç°ºîÉÊ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢³¨¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÁÔÂç¤ÊÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¤ÎÊª¸ì¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬¡È³¨¤ÎÀ¤³¦¡É¤ËÈô