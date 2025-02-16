3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤¬2Æü¤Ö¤ê¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥­¥ã¥ó¥×2Æü¤Ö¤ê¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¢£¡ÈÆóÅáÎ®¡É´°Á´Éü³è¤ØÃå¡¹¤³¤ÎÆü¤ÏÄÁ¤·¤¯¹õ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢·ÀÌó¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æµå¾ìÆþ¤ê¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£ ¤Þ¤º¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÊÉÅö¤Æ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅê¼ê¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë