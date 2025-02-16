[2.16 J3Âè1Àá](²Ö±à)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:Kentaro Kobayashi<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[FCÂçºå]ÀèÈ¯GK 1 »³ËÜÆ©°áDF 5 ¿å¸ýÍ¯ÅÍDF 13 ÈþÇÏÏÂÌéDF 16 ¶¶ËÜÎ¦DF 23 ½©»³ÂóÌéMF 10 µ×ÊÝÍùµ×ÅÍMF 20 ËÙ±ÛÂçÂ¢MF 25 Éð°æÀ®¹ëMF 33 ã»Áêâ«FW 9 ÅçÅÄÂó³¤FW 19 ÁýÅÄÈ»»Ê¹µ¤¨GK 68 Ê¿¿á³ÚDF 6 ´ÜÌî½ÓÍ´MF 3 Àî¾åÎµMF 7 ÌÚ¾¢µ®ÂçMF 11 Íøº¬ÎÜ°ÎMF 24 º´Æ£ÎÊFW 17 ÏÂÅÄ°éFW 39 Ë¾·îÁÛ¶õFW 51 À¾Â¼¿¿µ§´ÆÆÄÂçÖÖÄ¾¿Í[FC´ôÉì]ÀèÈ¯GK 31 ¥»¥é¥ó¥Æ¥¹DF 3 Ìî