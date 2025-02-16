[2.16 J2Âè1Àá](¥¢¥·¤µ¤È)¢¨13:10³«»Ï¼ç¿³:¿ÜÃ«Íº»°<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[FCº£¼£]ÀèÈ¯GK 1 Î©Àî¾®ÂÀÏºDF 2 ²ÃÆ£Å°ÌéDF 5 ¥À¥Ë¡¼¥íDF 16 Âç¿¹ÍýÀ¸MF 7 »³ÅÄµ®Ê¸MF 13 Æ£²¬¹À²ðMF 14 µÝ¾ì·ø¿¿MF 15 °¤ÉôÎÇÂÁMF 18 ¿·°æ¸÷MF 77 ²ÃÆ£½áÌéFW 10 ¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¹µ¤¨GK 44 °ËÆ£¸µÂÀDF 3 Ê¡¿¹Ä¾ÌéDF 4 »Ô¸¶Î¼ÂÀDF 23 ¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥óMF 25 º´Æ£Íþ¼ùMF 33 ºû½¤ÂçMF 50 »°ÌçÍºÂçFW 11 ¥¦¥§¥º¥ì¥¤¡¦¥¿¥ó¥­FW 21 ÆüÌîÍ§µ®´ÆÆÄÁÒÀÐ·½Æó[