[2.16 J3Âè1Àá](°¦Âë)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:À¶¿å½¤Ê¿<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ]ÀèÈ¯GK 1 ÅÏÊÕ·òÂÀDF 2 µÜÏÆÌÐÉ×DF 5 ¼Äºêµ±ÏÂDF 16 »°¸¶½¨¿¿DF 28 °æ¾å¹Ò´õMF 7 ¾ÂÅÄ¹ÒÀ¬MF 14 ÆÁ±Ê¹¸ÂÀÏºMF 24 ÌøÄ®³¡ÍÔFW 8 ÎëÌÚ·ý»ÎÏºFW 11 ¿¹Ì´¿¿FW 17 Æ£°æ·ú¸ç¹µ¤¨GK 21 Á°ÅÄÃèÅÎMF 10 º´Æ£¾°µ±MF 13 ÅÏ°ææÆÎ°MF 18 ¿û°æÂóÌéMF 26 °æ½ÐÎ¶»ÖMF 37 ÃæÌîÍÚæÆMF 46 ´äºê·½¸ãFW 19 ã·Æ£³ØFW 20 ÀîËô·ø¸ë´ÆÆÄÃæ»³²í»Ë[¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è]ÀèÈ¯GK