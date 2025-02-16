[2.16 J1Âè1Àá](G¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:»³ËÜÍºÂç<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢]ÀèÈ¯GK 1 Ã«¹¸À¸DF 3 ¾»»Ò¸»DF 4 µÆÃÓÎ®ÈÁDF 50 ²¬Â¼ÂçÈ¬MF 6 Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±MF 7 ÁêÇÏÍ¦µªMF 16 Á°´²Ç·MF 19 Ãæ»³ÍºÂÀMF 20 À¾Â¼Âó¿¿MF 23 ÇòºêÎ¿Ê¼FW 90 ¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¹µ¤¨GK 13 ¼éÅÄÃ£ÌïDF 5 ¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥ÁDF 26 ÎÓ¹¬Â¿ÏºMF 8 ÀçÆ¬·¼ÌðMF 18 ²¼ÅÄËÌÅÍFW 9 Æ£ÈøæÆÂÀFW 10 ¥Ê¡¦¥µ¥ó¥ÛFW 15 ¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯FW 49 ·¬»³´¦»Î´ÆÆÄ¹õÅÄ¹ä[¥µ