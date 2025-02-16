[2.16 J1Âè1Àá](¹ñÎ©)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:ÃæÂ¼ÂÀ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£]ÀèÈ¯GK 1 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹DF 3 Ã«¸ý±ÉÅÍDF 5 ÀéÅÄ³¤¿ÍDF 23 ¹ËÅçÍªÅÍMF 6 µÜ¸¶ÏÂÌéMF 7 ¿¹ÅÄ¹¸¼ùMF 8 ã·Æ£¸ùÍ¤MF 11 »³¸«ÂçÅÐMF 14 Ê¡ÅÄÍ¯ÌðMF 19 ¾¾¶¶Í¥°ÂFW 10 ÌÚÂ¼Í¦Âç¹µ¤¨GK 21 Ä¹ÂôÍ´ÌïMF 16 Ê¿ÀîÎçMF 17 °ð¸«Å¯¹ÔMF 20 ¿©ÌîÁÔËáMF 22 ²§Ä¹À»MF 40 ¿·°æÍªÂÀFW 9 À÷ÌîÍ£·îFW 25 ·§¼èÃ«°ìÀ±FW 27 Çò°æÎ¼¾ç´ÆÆÄ¾ëÊ¡¹À[À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹]ÀèÈ¯GK 1 ²­ÍªºÈDF