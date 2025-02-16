[2.16 J3Âè1Àá](¥«¥ó¥»¥­)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:À¥ÅÄµ®¿Î<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[ÆÊÌÚSC]ÀèÈ¯GK 1 ÀîÅÄ½¤Ê¿DF 3 Âç¿¹ÇîDF 22 ¹â¶¶½¨ÅµDF 25 ´äºêÇîMF 4 º´Æ£¾ÍMF 5 ¿¹ÍþÂÀMF 8 Ê¡¿¹·òÂÀMF 10 ¸Þ½½ÍòÂÀÍÛMF 38 ¾®ËÙ¶õMF 44 ÍÈÀÐÎ°À¸FW 9 ¿û¸¶Î¶Ç·½õ¹µ¤¨GK 27 Ã°Ìî¸¦ÂÀDF 2 Ê¿¾¾¹ÒDF 33 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ëMF 47 µÈÌîÍÛæÆFW 7 Ãª¶¶¶Æ»ÎFW 18 ÀîÌ¾Ï¢²ðFW 19 ¾±»ÊÏ¯FW 20 °æ½Ð¿¿ÂÀÏºFW 29 ÌðÌîµ®¾Ï´ÆÆÄ¾®ÎÓ¿­Æó[¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC]ÀèÈ¯GK 21 Âç¿ù·¼DF