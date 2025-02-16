[2.16 J2Âè1Àá](¥Ë¥ó¥¹¥¿)¢¨12:50³«»Ï¼ç¿³:Ãæ°æÉÒÇî<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[°¦É²FC]ÀèÈ¯GK 31 ÇòºäÉöÇÏDF 6 Ã«²¬¾»DF 29 Ê¡ÅçÈ»ÅÍDF 37 ÀÐÈøÖÅ²íDF 44 ¿¹»³¸øÌïMF 8 ¿¼ß·Í¤ÂÀMF 14 Ã«ËÜ½Ù²ðMF 15 ÄáÌîÎç¼ùMF 24 ¹ÃÅÄ±ÑÕòFW 11 Æ£¸¶ÍªÂÁFW 18 ÅÄ¸ýÍµÌé¹µ¤¨GK 36 ÄÔ¼þ¸ãDF 4 »³¸¶¹¯ÂÀÏºDF 19 ¹õÀÐµ®ºÈMF 5 ÀÐ±ºÂç²íMF 13 ·¦ÅÄÎÇMF 16 ºÙÃ«¹ÒÊ¿MF 25 µÈÅÄ²¹µªFW 9 ¥Ù¥ó¡¦¥À¥ó¥«¥óFW 10 º´Æ£Î¼´ÆÆÄÀÐ´ÝÀ¶Î´[¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³]ÀèÈ¯GK 1 ÅÄÀîÃÎ